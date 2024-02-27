Форвард ЦСКА Заболотный заявил, что ему нравится критика в свой адрес

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный признался, что уже привык к постоянной критике в свой адрес. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В последнее время мне это даже нравится! Один великий футболист сказал мне: «Если тебя критикуют — за тобой следят. Если нет реакции — ты никому не нужен». В лицо не высказывали ни разу», — поделился Заболотный.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. В 2012 году он покинул систему московского клуба, так и не проведя не одного матча за основной состав. Нападающий вернулся в ЦСКА в мае 2021 года. В текущем сезоне Заболотный провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА http://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/26/22417105.shtmlпопросили не валять дурака.