Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер ЦСКА: команда должна достать до бронзы

Тренер Тарханов: на третье место этот состав ЦСКА точно может претендовать

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что клуб должен побороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ), в ином случае, если награды завоеваны не будут, то результат сезона можно назвать неудовлетворительным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Да, сейчас команда на восьмом месте, но по очкам до третьего места недалеко. Должны достать до бронзы. На третье место этот состав точно может претендовать. «Краснодар» и «Зенит» оторвались, все-таки трудно их догнать. А вот бронза – это уровень ЦСКА», — заявил Тарханов.

В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал иранского защитника Амира Риванди, алжирца Сид Ахмеда Айссауи, а также российского нападающего Тамерлана Мусаева. Стоит отметить, что также армейский клуб заключил контракт с российским защитником петербургского «Зенита» Данилом Круговым, однако тот сможет присоединиться к команде только летом на правах свободного агента.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА http://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/26/22417105.shtmlпопросили не валять дурака.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами