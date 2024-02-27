Экс-тренер ЦСКА: команда должна достать до бронзы

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что клуб должен побороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ), в ином случае, если награды завоеваны не будут, то результат сезона можно назвать неудовлетворительным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Да, сейчас команда на восьмом месте, но по очкам до третьего места недалеко. Должны достать до бронзы. На третье место этот состав точно может претендовать. «Краснодар» и «Зенит» оторвались, все-таки трудно их догнать. А вот бронза – это уровень ЦСКА», — заявил Тарханов.

В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал иранского защитника Амира Риванди, алжирца Сид Ахмеда Айссауи, а также российского нападающего Тамерлана Мусаева. Стоит отметить, что также армейский клуб заключил контракт с российским защитником петербургского «Зенита» Данилом Круговым, однако тот сможет присоединиться к команде только летом на правах свободного агента.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА http://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/26/22417105.shtmlпопросили не валять дурака.