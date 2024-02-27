Роднина не увидела смысла в оспаривании медалей Олимпиады для фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что не видит смысла подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за перераспределения медалей командного турнира Олимпийских игр — 2022. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Смысл сейчас оспаривать решение ISU? Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще апелляция в CAS сейчас – это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но я не вижу смысла в этой апелляции», — заявила Роднина.

Апелляции подали отдельно Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания на коньках России и российские фигуристы, входившие в состав команды.

В январе 2024 года СAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не верит в успех апелляции фигуристов в CAS.