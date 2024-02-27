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Игрок «Зенита» рассказал о драке с футболистами «Спартака»

Игрок «Зенита» Барриос вспомнил о драке с футболистами «Спартака»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вспомнил о массовой драке с его участием, которая произошла после матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 — пенальти) в сезоне-2022/23. Его слова приводит газета «Известия».

«Порой в футболе происходят некоторые вещи, хотя ты не хочешь, чтобы они происходили. С тех пор прошло много времени: мы идем своей дорогой, «Спартак» — тоже. Для нас матчи против красно-белых всегда принципиальные, хочется в них постоянно побеждать, но эмоций от произошедшего тогда уже не осталось», — заявил Барриос.

По итогам потасовки, которая возникла после завершения поединка, красные карточки получили шесть футболистов: Барриос, его одноклубники Малком и Родригао, а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов из «Спартака». Матч состоялся 27 ноября 2022 года.

«Зенит» и «Спартак» в следующий раз сыграют между собой 2 марта в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Андрей Аршавин заявил, что ждет от «Зенита» разгрома «Спартак».

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