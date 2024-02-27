От ЦСКА ждут борьбы за медали в текущем сезоне РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от армейского клуба после рестарта чемпионата России, и отметил, что после первой части первенства у него осталось нехорошее впечатление от игры команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Жду, что ЦСКА включится в распределение призовых мест. В первом круге были удачные и неудачные отрезки. Иногда мешали травмы игроков, а иногда ошибался тренерский штаб. Целостности игры не было. Да, иногда выдавали цельные матчи, но в целом впечатление от первого отрезка нехорошее», — заявил Масалитин.

В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал иранского защитника Амира Риванди, алжирца Сид Ахмеда Айссауи, а также российского нападающего Тамерлана Мусаева. Стоит отметить, что также армейский клуб заключил контракт с российским защитником петербургского «Зенита» Данилом Круговым, однако тот сможет присоединиться к команде только летом на правах свободного агента.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА http://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/26/22417105.shtmlпопросили не валять дурака.