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Капризов — лучший игрок недели в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов признан лучшим игроком недели в НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан лучшим игроком недели, сообщает пресс-служба лиги.

26-летний россиянин провел на прошлой неделе четыре игры, в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Второй звездой недели стал нападающий »Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, на счету которого один гол и девять голевых пасов в четырех играх. Третьей звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который принес три победы в трех матчах, отразив 119 бросков из 122.

В ночь на 25 февраля по московскому времени Капризов в матче с «Сиэтл Кракен» набрал три очка, записав на свой счет дубль и результативную передачу. Он продлил свою результативную серию до восьми матчей. Капризову удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты».

Всего в сезоне-2023/24 Капризов набрал 63 (26+37) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что в КХЛ установлен новый рекорд посещаемости.

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