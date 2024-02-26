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Ничушкин вышел из программы помощи НХЛ

Форвард «Колорадо» Ничушкин вышел из программы помощи НХЛ

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Michael Dwyer/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин завершил прохождение программы помощи игрокам. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ближайшее время россиянин вернется к тренировочным занятиям.

«НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ объявляют, что Валерий Ничушкин получил разрешение возобновить тренировки с командой и приступил к последующему этапу лечения в соответствии с программой. При этом разрешения на выступление в матчах игрок еще не получил», — говорится в заявлении.

15 января стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В текущем сезоне в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что «Металлург» выиграл Восточную конференцию КХЛ.

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