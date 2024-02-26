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Вратарь ЦСКА Федотов рассказал об атмосфере в команде

Вратарь ЦСКА Федотов: у нас неплохой коллектив, и атмосфера — тоже

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об атмосфере, которая сложилась в команде по ходу сезона-2023/24.

«У нас в целом сложился неплохой коллектив, и атмосфера в нем, соответственно, тоже», — сказал голкипер.

При этом Федотов затруднился ответить на вопрос, что послужило причиной не самого удачного выступления ЦСКА в текущем сезоне. Красно-синие занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сложно назвать конкретную причину. Я могу отвечать исключительно за себя и свои действия», — сказал Федотов.

Наконец, вратарь ответил на вопрос, стал ли он после службы в армии сильнее как хоккеист за счет укрепления духа.

«Вероятно да, чем нет», — отметил спортсмен.

Федотов провел в армии сезон-2022/23. Помимо службы, он играл за сборную Военно-морского флота (ВМФ) и завоевал серебряные медали чемпионата Вооруженных сил России. В интервью «Газете.Ru» Федотов отметил, что ему было интересно сыграть на чемпионате Вооруженных сил, хотя поначалу он скептически относился к этой идее.

Ранее Федотов заявил, что в армии не «бил баклуши», а тренировался.

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