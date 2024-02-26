Стало известно, что грозит Роналду за неприличный жест в адрес фанатов Месси

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит штраф и двухмачтовая дисквалификация за неприличный жест в адрес болельщиков аргентинского форварда Лионеля Месси. Об этом сообщает Al Riyadhiah.

Сумма денежного взыскания, которое может быть применено в отношении пятикратного обладателя «Золотого мяча», не сообщается.

Инцидент с 39-летним форвардом произошел после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом». После окончания поединка фанаты команды-соперника стали скандировать на трибунах «Месси, Месси!». В ответ португалец сначала приставил ладонь к уху, а затем продемонстрировал провокационный жест рукой рядом с пахом.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

39-летний Роналду с 22 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что легенда «Рубина» может заменить Мбаппе в «ПСЖ».