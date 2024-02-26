Вратарь ЦСКА Федотов раскрыл, почему не переживал из-за дисквалификации

Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как на его эмоциональное состояние повлиял ажиотаж на старте сезона-2023/24, когда любители хоккея и СМИ активно обсуждали, позволят ли ему сыграть за ЦСКА на фоне дисквалификации.

«В целом никакого волнения не было, потому что была уверенность в том, что я сыграю. Плюс мне оказывали поддержку в той или иной мере. Меня заверили, что я в любом случае сыграю, и нет поводов для волнения, сомнений.

Готовился, не обращал внимания на этот ажиотаж, поскольку его больше формировала пресса, какие-то люди со стороны. Я спокойно концентрировался на своих делах», — сказал Федотов.

В августе 2023 года Международная федерация хоккея (IIHF) наложила санкции на Федотова и ЦСКА, посчитав, что голкипер нарушил контракт с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз».

Федотов подписал договор о переходе в «Филадельфию» в 2022 году, однако затем был призван в армию и не смог исполнить свои обязательства. После этого вратарь подписал контракт с ЦСКА на два года, начиная с сезона-2023/24.

Однако НХЛ заявила, что контракт голкипера с «Филадельфией» был заморожен на год из-за чрезвычайных обстоятельств, а потому Федотов должен присоединиться к американской команде и не имеет права подписывать договор с ЦСКА.

В итоге на вратаря наложили дисквалификацию, запретив ему играть до 31 декабря 2023 года.

Тем не менее ЦСКА выпустил Федотова 1 сентября в матче против казанского «Ак Барса». С тех пор голкипер регулярно играет в составе ЦСКА.

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