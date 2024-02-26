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Раскрыта главная ошибка всех начинающих лыжников

Эксперт «Спортмастер» Склизков: главная ошибка начинающих лыжников — экипировка

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Shutterstock/FOTODOM

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какой распространенной ошибки стоит избегать новичкам при обучении катанию на лыжах.

«Главная ошибка, которую можно совершить, — это выбрать неправильную экипировку. В первую очередь это касается одежды.

Новички склонны одеваться излишне тепло, как на обычную зимнюю прогулку. Но на беговых лыжах задействуется очень много мышц, и тело вырабатывает много тепла. И, например, в горнолыжном костюме можно очень быстро перегреться.

В результате мы потеем, организм теряет много влаги, мы быстро устаем. Кроме того, у специальной одежды более узкий и облегающий крой, в котором удобнее при ходьбе и тем более беге на лыжах», — сказал Склизков.

Ранее эксперт объяснил, почему новичкам в первую очередь стоит освоить классический ход на лыжах, а также подчеркнул, что лыжи должны быть на 20 см длиннее человеческого роста.

По словам Склизкова, полный комплект лыж, палок и ботинок может стоить от 6-7 тысяч рублей (самый простой) до 30 тысяч рублей (более продвинутого уровня).

Ранее стало известно, за сколько тренировок можно гарантированно научиться кататься на лыжах.

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