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«Металлург» выиграл Восточную конференцию КХЛ

«Металлург» обыграл «Авангард» и выиграл Восточную конференцию КХЛ

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Виталий Аньков/РИА Новости

В заключительный день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард».

Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась победой команды под руководством Андрея Разина со счетом 3:1. В состав победителей на 49-й секунде игры счет открыл 20-летний форвард Никита Гребенкин. Следом шайбу в ворота омской команды забросил 24-летний защитник из Белоруссии Владислав Еременко. На старте третьей двадцатиминутки гости смогли отыграть одну шайбу, отличился 30-летний нападающий Николай Прохоркин. За пять секунд до конца основного времени матча итоговый счет установил Игорь Гераськин.

После этой победы «Магнитка» набрала 95 очков и закрепилась на первой строчке Восточной конференции КХЛ. Омичи с 92 баллами завершили гладкий чемпионат на второй позиции.

В первом раунде плей-офф «Металлург» сыграет против хабаровского «Амура». «Авангард» поборется за проход в следующий раунд в противостоянии с тольяттинской «Ладой».

Ранее сообщалось, что экс-глава Международной федерации хоккея страдает из-за России.

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