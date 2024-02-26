Суд зарегистрировал четыре апелляции на перераспределение медалей ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции от фигуристов после перераспределения медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Суд зарегистрировал три апелляции представителей России, еще одну апелляцию направила сторона сборной Канады.

В январе 2024 года СAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

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