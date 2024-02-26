Экс-капитан «Спартака» близок к отъезду в Армению

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в чемпионате Армении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, к экс-капитану красно-белых проявляет интерес «Урарту». Ожидается, что 37-летний футболист присоединится к команде в ближайшее время.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что «Гавр» объявил о подаче апелляции на четырехматчевую дисквалификацию Далера Кузяева.