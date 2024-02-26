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Стали известны номинанты престижной спортивной премии — 2024

Месси, Джокович и Ферстаппен стали номинантами спортивной премии Laureus — 2024

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Пресс-служба компании Laureus опубликовала на своем официальном сайте список номинантов на ежегодную церемонию вручения премии «Спортсмен года».

В этом году за престижную награду будут бороться два футболиста — норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси, первая ракетка мира серб Новак Джокович, два легкоатлета — американец Ноа Лайлз и швед Арман Дюплантис, а также действующий чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формула-1» нидерландец Макс Ферстаппен.

В 2023 году приз от Laureus достался Лионелю Месси, а в 2022-м — Максу Ферстаппену.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Лионеле Месси.

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