Российская пловчиха снялась в коротких шортах и топе на берегу океана

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий на берегу океана на Гавайских островах.

31-летняя спортсменка позирует в коротких зеленых шортах и топе.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

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