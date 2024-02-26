Российский теннисист разгромно проиграл американцу на турнире в Дубае

Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг на турнире в Дубае. Соревнования продлятся с 26 февраля по 2 марта. Призовой фонд составит $2,9 млн.

25-летний россиянин проиграл Себастьяну Корде из США. Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась со счетом 0:6, 2:6.

Следующим соперником Корды станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. На турнире в Дубае выступят россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. В прошлом году в финале турнира Медведев победил Рублева (6:2, 6:2).

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) продолжает лидировать серб Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился Даниил Медведев (8265 очков). Котов занимает 63-е место (878).

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Они пропустили только Уимблдон 2022 года.

Ранее российская теннисистка поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA.