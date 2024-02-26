Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Быстров сравнил дело Промеса с ситуацией еще одного игрока РПЛ: это больше идиотизм

Быстров заявил, что Россия не должна отдавать Промеса Нидерландам

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров заявил, что что российская сторона не должна выдавать Нидерландам игрока красно-белых Квинси Промеса. Его слова передает Sport24.

«Россия не должна выдавать Промеса Нидерландам. А зачем? Почему у нас Влута из «Урала» не выдали? Он признал, что сбил ребенка пьяный на машине и спокойно находится в клубе — вот это для меня больше идиотизм. Понимаю, если бы он еще хорошим футболистом был, но Влут уже себя наказал.

Не верю в эти «переводил бабушке, дедушке, кто-то что-то закупил». По Промесу следствие идет уже четыре года, а речь о наркотиках — такого не может быть. Если только нидерландский суд не под марихуаной сидит. Бред какой-то», — заявил Быстров.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Футболист екатеринбургского «Урала» Рай Влут в 2021 году врезался в другую машину на скорости 203 километра в час, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что Промес начал новые романтические отношения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами