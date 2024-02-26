Аршавин о звезде Серии А: играет для девочек

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин раскритиковал манеру игры португальского форварда «Милана» Рафаэля Леау, отличившегося в матче с «Аталантой» в Серии А. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Наблюдаю за ним, в том числе в сборной Португалии. Он играет для себя и для девочек. Он в порядке, забил, спижонил — это вредит команде. Пока он играет так, что не подходит команде, которая выигрывает титулы. Эпизод нужно решать, а он балуется.

Он главная звезда, но играет для cебя, переигрывает. В конце второго тайма cчет 1:1, под правой ногой мяч, вмеcто того, чтобы подать, он убирает мяч под cебя, делает ту же cамую передачу. Зачем? Голова у него еще детcкая», — заявил Аршавин.

25 февраля «Милан» сыграл на своем поле вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 26‑го тура чемпионата Италии. Леау отличился на 3‑й минуте.

В текущем сезоне 24‑летний португалец провел за «Милан» 32 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость нападающего в €90 млн.

Ранее в Саудовской Аравии начали расследование из-за неприличного жеста Роналду.