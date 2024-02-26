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Черчесов о соперниках сборной России: не чета Кубе

Тренер Черчесов назвал сборные Сербии и Парагвая хорошими соперниками для России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал сборные Сербии и Парагвая хорошими соперниками для национальной команды. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Сборная функционирует, это хорошо. Тем более в наше время. И Сербия, и Парагвай – хорошие сборные, не чета Кубе, с которой мы последний раз играли. Я рад, март – это начало сезона, поэтому хочется, чтобы сборная сыграла и выиграла, людям доставила удовольствие. Сборной никогда легко не бывает, ты под флагом своей страны, это ответственность. У меня никогда не было легких матчей», – заявил специалист.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов «по‑еврейски» ответил на вопрос, где хотел бы поработать.

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