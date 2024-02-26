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Месси забил первый мяч в новом сезоне МЛС

Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Vasha Hunt/USA TODAY Sports/Reuters

«Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами» сыграли вничью во втором матче регулярного чемпионата МЛС.

Счет в матче был открыт аж на 75-й минуте, отличился форвард «Гэлакси» Деян Йовелич. «Интер Майами» ушел от поражения на 92-й минуте после точного удара Лионеля Месси. Ассистировал аргентинцу Жорди Альба.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».

«Интер Майами» возглавил таблицу Восточной конференции МЛС с четырьмя очками в двух матчах. «Лос-Анджелес» идет на шестой строчке «Запада» с одним баллом в одной игре.

Ранее Криштиану Роналду неприличным жестом отреагировал на выкрики «Месси!» с трибун.

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