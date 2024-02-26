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Олимпийский чемпион Нагорный: мы уже адаптировались к санкциям

Чемпион Игр Нагорный об отстранении России: сложное время делает сильных людей

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Global Look Press

Олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный поделился размышлениями на тему, какую пользу российскому спорту принесло отстранение от международных соревнований. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы уже адаптировались. <...>. Сразу видно, где и в каких видах спорта были проблемы. Важно набираться сил и все эти сложности исправлять. Например, Китай тоже жил какое-то время без Олимпиад. Но потом собрались, пришли и начали выигрывать. Сложное время делает сильных людей», — сказал Нагорный

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В том числе спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Ранее условия МОК по допуску России на Игры назвали противоречащими законодательству.

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