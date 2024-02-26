Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион заявил, что современные спортсмены оторваны от жизни из-за денег

Олимпийский чемпион Маринин заявил, что современные атлеты живут в узком мире

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин поделился размышлениями о благосостоянии нынешнего поколения спортсменов, заявив, что людей взяли талантливыми из общей массы и пересадили в максимально благоприятные условия, в которых они раскрывались. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«То есть им не нужно думать, что ты будешь есть и пить завтра, как ты будешь жизнь свою строить... Они немного в искусственных условиях, оторваны от жизни. Живут в узком мире, где есть тренер, тренировки, календарный план соревнований. Им не надо думать про свое будущее — они сидят на зарплате в сборной, хорошие деньги платят за то, что они тренируются», — заявил Маринин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов обеих стран от соревнований.

Последним официальным международным соревнованием для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине.

Ранее Маринин заявил о нереальности возвращения Камилы Валиевой в спорт.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами