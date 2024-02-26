Олимпийский чемпион заявил, что современные спортсмены оторваны от жизни из-за денег

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин поделился размышлениями о благосостоянии нынешнего поколения спортсменов, заявив, что людей взяли талантливыми из общей массы и пересадили в максимально благоприятные условия, в которых они раскрывались. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«То есть им не нужно думать, что ты будешь есть и пить завтра, как ты будешь жизнь свою строить... Они немного в искусственных условиях, оторваны от жизни. Живут в узком мире, где есть тренер, тренировки, календарный план соревнований. Им не надо думать про свое будущее — они сидят на зарплате в сборной, хорошие деньги платят за то, что они тренируются», — заявил Маринин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов обеих стран от соревнований.

Последним официальным международным соревнованием для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине.

Ранее Маринин заявил о нереальности возвращения Камилы Валиевой в спорт.