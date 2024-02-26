Слуцкого после первой победы в Китае назвали тренером, способным создать команду

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в Китае, где он тренирует «Шанхай Шэньхуа». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Посмотрим, как он проведет начало чемпионата. Сомнений нет в том, что он такой тренер, который может создать команду. Наверное, условия будут такие, которые помогут создать ему боевую команду. Он выиграл Суперкубок Китая, это плюс для него. Вряд ли что-то новое он из Китая привезет в РПЛ, он работает так, как он умеет работать», — заявил Тарханов.

25 февраля подопечные российского специалиста выиграли Суперкубок Китая, одолев «Шанхай Порт» (1:0). Для Слуцкого этот трофей стал первым на посту главного тренера китайской команды.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Александр Мостовой пренебрежительно высказался о первом трофее Слуцкого в Китае.