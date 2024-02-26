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Панарин установил личный рекорд в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин установил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ

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Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, Панарин забросил шайбу на 15-й минуте первого периода, сделав счет 1:1. Его ассистентом выступил Адам Фокс.

Для него эта шайба стала 33-й в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, российский хоккеист установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Свой предыдущий рекорд Панарин установил в сезоне-2019/20.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

В матче «Коламбуса» и «Рейнджерс» перерыв после первого периода. Счет все также равный — 1:1. В составе «Блю Джекетс» отличился российский хоккеист Дмитрий Воронков, а одним из его ассистентов стал еще один россиянин — Кирилл Марченко.

Ранее российский нападающий увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ.

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