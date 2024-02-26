Бывший возлюбленный Трусовой рассказал, как попал в болото по ходу сезона

Российский фигурист Марк Кондратюк, который занимается у Светланы Соколовской, рассказал, как справился с неудачами, которые возникли у него по ходу сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Начало было не выдающимся, мягко говоря. Может быть, стоило оказаться в болоте, чтобы себя вытащить оттуда», — признался Кондратюк.

Осенью фигурист занимал второе и четвертое места на этапах Гран-при России, а в декабре стал десятым на чемпионате страны.

17 февраля Кондратюк стал вторым на Спартакиаде в Тюмени, набрав в сумме за две программы 297,72 балла. Он проиграл победителю, Евгению Семененко, 6,68 балла. Бронзовая медаль досталась Владиславу Дикиджи, уступившему 20,92 балла.

Кондратюк является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире (2022). В том же году он стал чемпионом России и чемпионом Европы. В сезоне-2023/24 Кондратюк стал вторым в финале Гран-при России, уступив все тому же Семененко.

Фигурист — бывший молодой человек Александры Трусовой, завоевавшей серебро на Олимпийских играх — 2022.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Кондратюка назвали открытием Спартакиады.