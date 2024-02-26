Передача Малкина помогла «Питтсбургу» справиться с «Филадельфией»

«Питтсбург Пингвинз» одолел «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась с результатом 7:6 в пользу хозяев площадки.

В составе победившей команды голами отметились Сидни Кросби, Брайан Раст, который оформил дубль, Эмиль Бемстрём, Дрю О'Коннор, Рикард Ракелль и Крис Летанг. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет одно очко, выступив в роли ассистента для О'Коннора.

Всего на счету российского хоккеиста 44 (16+28) очков в 55 матчах регулярного чемпионата текущего сезона. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1273 (487+786) очка в 1118 играх.

За «Филадельфию» забили Трэвис Санхайм, забросивший две шайбы, Тайсон Фёрстер, также оформивший дубль, Скотт Лотон и Кэм Йорк.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд после двух поражений в регулярном чемпионате. »«Филадельфия» уступила во второй встрече подряд, всего «Флайерз» проиграли в четырех последних матчах Национальной хоккейной лиги из пяти.

Ранее российский нападающий увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ.