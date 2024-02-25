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Иностранных футболистов «Спартака» описали фразой «ни рыба, ни мясо»

Экс-футболист Быстров заявил, что «Зенит» усилился лучше «Спартака»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров сравнил трансферные кампании петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Зенит» усилился, а «Спартак» не особо. Угальде? «Спартак» много кого брал за хорошие деньги, но пока ни одного усиления я не видел. Все иностранцы после Промеса — ни рыба, ни мясо!» — заявил Быстров.

23 февраля закрылось зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ). Больше всех потратился «Зенит» — €29,85 млн. Остальные клубы чемпионата в сумме потратили чуть более €39 млн.

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге. Игра пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). «Спартак» (30) идет на пятом месте.

Ранее «Зенит» стал худшим клубом России из-за трансферов.

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