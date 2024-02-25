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Камера разбила лицо судье на матче чемпионата Испании

Камера разбила лицо арбитру матча «Бетис» — «Атлетик» в чемпионате Испании

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Помощница арбитра Гуадалупе Поррас, работавшая на матче «Бетис» — «Атлетик» в 26-м туре чемпионата Испании по футболу, покинула поле на носилках после того, как разбила лицо, столкнувшись с телевизионной камерой. Об этом сообщает Marca.

Матч прошел на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершился со счетом 3:1 в пользу «Бетиса».

Инцидент с Поррас произошел на 13-й минуте матча. После гола в исполнении игрока «Бетиса» ассистентка столкнулась с камерой, находившейся на кромке поля. Она получила рассечение на лице. Медицинская бригада оказала ей помощь на поле, а затем унесла на носилках. Ее заменил резервный судья Нестор Ольгерас.

В следующем туре «Бетис» в гостях сыграет с мадридским «Атлетико», а «Атлетик» на своем поле сразится с «Барселоной». Оба матча пройдут 3 марта.

В чемпионате Испании лидирует мадридский «Реал», который свой матч 26-го тура проведет 25 февраля. Соперником «сливочных» станет «Севилья». Начало матч запланировано на 23.00 по московскому времени. Второе место в таблице занимает «Барселона», третье — «Жирона».

Ранее «Бавария» на последних минутах вырвала победу в Бундеслиге.

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