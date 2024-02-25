Осужденный за контрабанду наркотиков игрок «Спартака» нашел новую подругу

Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Об этом сообщает Sportnieuws.

По данным издания, у игрока возникли отношения с рэп исполнительницей Табатой Робинсон, выступающей под псевдонимом DreamDoll. Сообщается, что Робинсон в соцсетях поделилась совместным видео с Промесом, где они находятся в баре. А Квинси прокомментировал это видео текстом: «Моя любовь».

Промес ранее был в отношениях с Джейми, от которой у футболиста две дочери и сын. Бывшая девушка форварда красно-белых переезжала с ним в Москву, Севилью и Амстердам.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее Промес выдвинул условия суду.