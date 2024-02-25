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Изменивший имя в честь Путина американский боксер получит квартиру в России

Бывший американский боксер Джонсон получит квартиру в Самаре

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боксеру Кевину Джонсону вручили сертификат на получение жилищного имущества в Самаре. Его слова передает «Матч ТВ».

Торжественная церемония прошла в воскресенье во время бойцовского турнира в Самаре.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. 9 января глава государства предоставил боксеру гражданство. При смене паспорта Джонсон взял отчество «Владимирович».

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее россиянин одержал дебютную победу в тяжелом весе на турнире PFL vs Bellator.

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