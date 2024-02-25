«Неприятно, что это вылезло»: Черчесов о конфликте Джикии и Абаскаля

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что ситуация вокруг контракта защитника Георгия Джикии и московского «Спартака» разрешится благополучно. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли и он вылез наружу. Не хотелось бы комментировать одну или другую сторону. Каждый действующий тренер знает, что есть нюансы, которые объяснить невозможно», — заявил Черчесов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Джикия в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги, проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, почему Абаскаль недолюбливает Джикию.