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«Неприятно, что это вылезло»: Черчесов о конфликте Джикии и Абаскаля

Черчесов о Джикии: каждый тренер знает о нюансах, которые нельзя объяснить

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что ситуация вокруг контракта защитника Георгия Джикии и московского «Спартака» разрешится благополучно. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли и он вылез наружу. Не хотелось бы комментировать одну или другую сторону. Каждый действующий тренер знает, что есть нюансы, которые объяснить невозможно», — заявил Черчесов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Джикия в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги, проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, почему Абаскаль недолюбливает Джикию.

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