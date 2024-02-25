Российская теннисистка показала обнаженные бедра на катере

Российская теннисистка Анастасия Потапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась кадром с катера. Спортсменка позирует в обтягивающем красном купальнике, который обнажает бедра.

«День серфинга», — подписала теннисистка фотографию.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова, набрав 1467 очков, занимает 35-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очков).

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Пара знакома с девяти лет.

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