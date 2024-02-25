Черчесов заявил, что не ждет качественного уровня от «Зенита» и «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не ждет высокого уровня футбола от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нельзя ждать (качественного) уровня в таком матче. Никогда не бывает так, что все сразу после большого перерыва начинают показывать хорошую игру. Но атмосфера на матче будет прекрасная, будет много зрителей, закрытая арена. Прекрасный стадион. Да и вообще, стартовать с такого матча — всегда прекрасно», — заявил Черчесов.

В первом матче после рестарта сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге. Игра пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). «Спартак» (30) идет на пятом месте.

Ранее был назван единственный фактор, за счет которого «Спартак» может победить «Зенит».