Российская вице-чемпионка ОИ заявила, что ей не нравилось выступать в России

Российская прыгунья в длину Елена Соколова, которая на летних Олимпийских играх — 2012 завоевала серебряную награду, поделилась, что раньше ей было трудно выступать на внутренних российских стартах из-за атмосферы. Ее слова приводит РИА Новости.

«В свое время очень много участвовала в международных турнирах, долгое время в российских соревнованиях выступать даже не могла, мне они казались какими-то не такими. На международных стартах мне очень нравилась атмосфера, а здесь никогда не нравилась. Но со временем научилась», — заявила Соколова.

24 февраля Соколова завоевала золотую медаль чемпионата России в помещении. 37-летняя спортсменка показала результат 6,78 метра. Эта высшая награда национального первенства стала для нее девятой в карьере. На счету Соколовой также завоеванное серебро чемпионата Европы в 2009 году.

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