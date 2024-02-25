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Российская вице-чемпионка ОИ заявила, что ей не нравилось выступать в России

Вице-чемпионка ОИ Соколова: в России раньше выступать не нравилось

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РИА Новости

Российская прыгунья в длину Елена Соколова, которая на летних Олимпийских играх — 2012 завоевала серебряную награду, поделилась, что раньше ей было трудно выступать на внутренних российских стартах из-за атмосферы. Ее слова приводит РИА Новости.

«В свое время очень много участвовала в международных турнирах, долгое время в российских соревнованиях выступать даже не могла, мне они казались какими-то не такими. На международных стартах мне очень нравилась атмосфера, а здесь никогда не нравилась. Но со временем научилась», — заявила Соколова.

24 февраля Соколова завоевала золотую медаль чемпионата России в помещении. 37-летняя спортсменка показала результат 6,78 метра. Эта высшая награда национального первенства стала для нее девятой в карьере. На счету Соколовой также завоеванное серебро чемпионата Европы в 2009 году.

Российские легкоатлеты остаются отстраненными от международных соревнований несмотря на то, что в марте 2023 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) согласился восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отстранение спортсменов остается в силе из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Ранее Мария Ласицкене рассказала, что потеряла почти половину доходов после отстранения.

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