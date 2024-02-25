Левитин рассказал о поручении Путина по участию России в Олимпиаде-2024

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» заявил, что Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию атлетов в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны ими для участия в Играх», — сказал Левитин.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее Олимпийский комитет России призвали публично защищать свои интересы.