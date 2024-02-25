Лишенный золота Олимпиады российский фигурист обратился к главе МОК

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, выложил в своем Telegram-канале табличку для медалистов Олимпийских игр-2022 в Пекине и обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever (рус. «Олимпийская медаль — навсегда»)?» — написал Галлямов.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая также входила в состав сборной на «командник», из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Также в составе сборной России в командном турнире выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Галлямов отказался от получения медалей Олимпиады по почте.