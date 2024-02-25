Семикратная чемпионка Игр Ромашина обратилась к Валиевой

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина обратилась к дисквалифицированной из-за нарушения антидопинговых правил фигуристке Камиле Валиевой и заявила о необходимости ее поддержать. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы все коллеги, друзья. Камила оказалась в непростой спортивной и жизненной ситуации, но я уверена, что вся страна отправляет ей лучи добра и поддержки. Это абсолютно правильно. Очень рада, что Камила не теряется, продолжает двигаться, и понимает, что на этом жизнь не заканчивается, надеюсь. Мы действительно все рядом», — сказала Ромашина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее Валиева обратилась к Тутберидзе с тремя словами.