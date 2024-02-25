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Стало известно, от чего зависит возвращение Медведева в тройку лучших теннисистов

Комментатор Дмитриева о возвращении Медведева в топ-3: будет зависеть от игры

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Ciro De Luca/Reuters

Советская теннисистка, спортивный комментатор Анна Дмитриева рассказала, от чего будет зависеть возвращение российского теннисиста Даниила Медведева в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Все будет зависеть от игры Дани. Все в руках Медведева. Нет сомнений, что Синнер будет играть хорошо, но Медведев тоже может играть ничуть не хуже. Россиянину нужно защитить много очков весной, но он наверняка к этому морально готов», — заявила Дмитриева.

В обновленном рейтинге ATP Медведев сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков).

В начале 2024 года Медведев снялся с турниров ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар). Следующим турниром для россиянина станет выступление на кортах Дубая. Турнир пройдет с 26 февраля по 2 марта.

На открытом чемпионате Австралии (Australian Open) Медведев дошел до финала, где проиграл Синнеру.

Ранее в тренерский штаб Медведева вошел французский теннисист.

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