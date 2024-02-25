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Ассоциация игроков НХЛ поздравила Овечкина с невероятным достижением

Ассоциация игроков НХЛ поздравила Овечкина с проведением 1400-го матча

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в своих социальных сетях поздравила российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с проведением 1400-го матча в лиге.

«1400 матчей и количество продолжает расти. Поздравляем Овечкина с этим невероятным достижением», — говорится в поздравлении.

Юбилейным для российского нападающего стал матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». «Кэпиталз» вели за четыре минуты до окончания встречи, но уступили в овертайме, итоговый счет — 3:2 в пользу «пантер». Овечкин провел на льду 18 минут и шесть секунд.

Российский нападающий не сумел отличиться и прервал свою 10-матчевую результативную серию. В этих матчах он оформил 8+6. В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

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