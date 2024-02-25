Овечкин не отметился результативными действиями в историческом матче в НХЛ

25 февраля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лини (НХЛ) встречался с «Флоридой Пантерз» и уступил в овертайме со счетом 2:3.

Ник Казинс открыл счет в начале второго периода. Затем перед вторым перерывом Сонни Милано реализовал большинство.

В середине заключительного отрезка «Вашингтон» вновь забил в большинстве. Отличился Том Уилсон. За три минуты до окончания встречи Картер Вераге сравнял счет и перевел игру в овертайм. В добавленное время Густав Форслинг установил окончательный счет.

Стоит отметить, что для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» этот матч стал историческим. Россиянин остался без результативных действий.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее сообщалось, что россиянин стал вторым хоккеистом НХЛ в сезоне, сделавшим 60 ассистов.