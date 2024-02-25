Овечкин первым среди российских хоккеистов провел 1400 матчей в НХЛ

25 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лини (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Для российского форварда этот матч стал 1400-м в НХЛ. Овечкин стал первым россиянином, с таким количеством матчей в НХЛ На втором месте по числу матчей в НХЛ находится Алексей Ковалев (1316).

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. 23 февраля прервалась его 10-матчевая результативная серия.

Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее сообщалось, что россиянин стал вторым хоккеистом НХЛ в сезоне, сделавшим 60 ассистов.