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Глава НОК Белоруссии Лукашенко оценил идею проведения матча с Россией

Глава НОК Белоруссии Лукашенко положительно отнесся к проведению игры с Россией

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о возможном проведении футбольного матча против сборной России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как отношусь к возможному проведению в июне товарищескому матчу против сборной России? Очень положительно! Для нас и для вас это очень важно. Игровая практика — это очень хорошо.

Игра пройдет в Москве? А что тут такого? Начнем с вас, а потом к нам прилетайте», — сказал Лукашенко.

В середине февраля Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Белоруссии в июньскую паузу.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в сеть слили новую форму сборной России.

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