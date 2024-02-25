В ФТР рассказали, что не хватило Калинской для победы на турнире в Дубае

Вице-президент федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что россиянка Анна Калинская провела великолепный турнир в Дубае (ОАЭ). Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Аня провела великолепный турнир, дойдя из отборочных до финала и обыграв по ходу первую ракетку мира. В финале Аня была близка к победе, но немного не хватило. Скорее всего, не хватило опыта больших финалов на таком уровне. Анна играет в умный и комбинационный теннис. И в Дубае она показала всем, и самой себе в том числе, что имеет все основания претендовать на победы в больших матчах и больших турнирах», — сказал Селиваненко.

Калинская дошла до финала, где уступила представительнице Италии Ясмине Паолини 6:4, 5:7, 5:7.

На пути к финалу россиянка обыграла американку из топ-3 мирового рейтинга Кори Гауфф и первую ракетку мира Игу Свентек.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее Калинской предрекли топ-10 мирового рейтинга.