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Стало известно, почему «Спартак» отказался от покупки вратаря «Локомотива»

«Спартак» отказался от покупки вратаря «Локомотива» Лантратова из-за его цены

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Павел Бедняков/РИА Новости

Московский «Спартак» не станет покупать вратаря «Локомотива» Илью Лантратова из-за его высокой трансферной стоимости. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает издание, «Спартак» наводил справки по Лантратову, однако «железнодорожники» выставили слишком большой ценник за 28-летнего голкипера. По этой причине красно-белые решили переключить свое внимание на вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, на счету которого всего один матч в сезоне.

В текущем сезоне Лантратов провел все 18 матчей в сезоне, пропустив 23 гола.

Сейчас в РПЛ пауза. Красно-белые проводят свои тренировочные сборы в ОАЭ. Подопечные Гильермо Абаскаля стали победителями Winline Зимнего кубка РПЛ.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Ранее Абаскаль выбрал основного вратаря на весеннюю часть сезона.

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