Абаскаль выбрал основного вратаря на весеннюю часть сезона

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль выбрал основного вратаря на оставшиеся матчи чемпионата России. Им станет Александр Максименко. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

В первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний голкипер сыграл 12 матчей. Максименко пропустил 14 голов, а в четырех встречах сохранил ворота в неприкосновенности. Пять матчей провел Александр Селихов (пропустил четыре гола). Еще два матча в активе Ильи Свинова (шесть пропущенных мячей).

Сейчас в РПЛ пауза. Красно-белые проводят свои тренировочные сборы в ОАЭ. Подопечные Гильермо Абаскаля стали победителями Winline Зимнего кубка РПЛ.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Ранее Мостовой заявил, что тренера «Спартака» Абаскаля не знают в Испании.