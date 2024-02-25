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Россиянин стал вторым хоккеистом НХЛ в сезоне, сделавшим 60 ассистов

Кучеров стал вторым игроком НХЛ, который сделал 60 ассистов в сезоне

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John E. Sokolowski/Reuters

В ночь с 24 на 25 февраля проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

В самом начале первого периода гости открыли счет благодаря шайбе Ника Пола. К шестой минуте игроки «Тампы» вели уже 2:0. Отличился Брейден Пойнт, а в качестве ассистента ему выступил российский нападающий Никита Кучеров.

Для россиянина эта результативная передача стала 60-й в текущем сезоне НХЛ. Таким образом он стал вторым игроком лиги, которму в этом сезоне удалось преодолеть отметку в 60 ассистов. Первым был Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 58 матчей, отметившись 36 заброшенными шайбами и 60 результативными передачами.

Кучеров с 96 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров. На втором месте продолжает находиться нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 93 очка (34+59). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 87 очками (21+66). Топ-5 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (32+46).

Ранее экс-тренер сборной России сказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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