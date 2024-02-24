Форвард «Динамо» установил рекорд КХЛ

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков по ходу одного регулярного чемпионата.

31-летний нападающий отметился результативной передачей в матче с владивостокским «Адмиралом». Теперь на его счету 86 очков (23 шайбы + 63 ассиста) в 67 встречах. Прежнее достижение принадлежало Сергею Мозякину, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского «Металлурга» завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) после 60 игр.

Гусев в этом сезоне установил еще один рекорд КХЛ — ранее он стал первым игроком лиги, которому удалось набрать 80 очков в двух регулярных чемпионатах (в сезоне-2018/2019 он набрал 82 очка).

Гусев подписал контракт с «Динамо» перед текущим сезоном. До этого нападающий играл за петербургский СКА, а в апреле 2023 года разорвал соглашение с клубом.

С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси Девилз» и «Флориду Пантерз».

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

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