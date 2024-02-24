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Вяльбе отреагировала на конфликт Большунова и Степановой

Вяльбе назвала ерундой конфликт лыжников Большунова и Степановой

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не стоит придавать большого внимания конфликту Вероники Степановой и Александра Большунова. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«Если по такой ерунде раздувать огонь, то будет катастрофа, а мы перестанем разговаривать даже друг с другом», — заявила Вяльбе.

23 февраля Степанова сказала, что Большунов не хочет побеждать красиво и дает скучные интервью. Лыжник в ответ на это заявил, что многие люди извинялись перед ним за слова Вероники. Позже она написала следующее: «Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила».

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Губерниев посоветовал Большунову перечитать Карлсона.

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