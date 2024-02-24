Футболист «Зенита»: в паузе между сборами сильно захотелось «Доширак»

Футболист «Сочи» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал в интервью «РБ Спорт», когда в последний раз ел лапшу быстрого приготовления или шаурму.

«Не так давно. Была пауза между сборами, я ездил в Питер и мне так сильно захотелось «Доширака»... Как раз шел в магазине, взял да купил. Шаверму ел уже давно, в отпуске», — сказал спортсмен.

В январе Чистяков перешел в «Сочи» из петербургского «Зенита» на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за сине-бело-голубых пять матчей, не отметившись результативными действиями.

До перехода в «Зенит» Чистяков выступал за «Ростов», «Тамбов», ярославский «Шинник» и армянскую «Мику». В 2021 году он дебютировал за сборную России. Всего за национальную команду защитник провел четыре матча.

«Сочи» после 18 туров чемпионата России набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место.

Ранее назвали единственный фактор, за счет которого «Спартак» может победить «Зенит».